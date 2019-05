Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schmuck in der Ennepe gefunden

Am Samstag, den 18.Mai 2019, wurde in Gevelsberg in Höhe der Jahnstraße, bei Aufräumarbeiten in der Ennepe Schmuck in einer Mülltüte gefunden. Möglicherweise wurden diese Schmuckstücke nach einem Einbruch oder Diebstahl in die Ennepe geworfen. Nun sucht die Polizei die Besitzer dieser Schmuckstücke. Wer kann Hinweise zu dem aufgefundenen Schmuck geben? Diese Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle an.

