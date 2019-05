Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wetter (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schmiedestraße eingebrochen sind. Eine Anwohnerin bemerkte eine offensichtlich eingetretene Wohnungstür in der 2. Etage. Was entwendet wurde ist bisher unklar, da der eigentliche Wohnungsinhaber nicht zu Hause war. Die Anruferin gab an zwei ihr unbekannte verdächtige Personen im Hausflur gesehen zu haben. Diese beschrieb sie so:

1.Person -weiblich Etwa 20 Jahre alt und 165 cm groß Schlank Orangene Haarfarbe Hose im militarylook, darunter Netzstrumpfhose

2.Person -männlich Etwa 20 Jahre alt und 190 cm groß0 Schlank Dunkle Cappy und Jacke

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell