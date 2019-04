Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever vom 18.04.2019-22.04.2019

Wilhelmshaven (ots)

PSt Wangerland Am Donnerstagmorgen befuhr ein 86-jähriger Pkw- Fahrer in Tettens die Hauptstraße ( K 89 ) in Richtung Oldorf.

Durch die tiefstehende Sonne wurde der Pkw-Fahrer geblendet und konnte somit dem leichten Kurvenverlauf nach rechts nicht folgen. Der entgegenkommende Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine konnte einen Zusammenstoß trotz Ausweichmanöver und sofort eingeleitetem Bremsen nicht mehr verhindern. Der Pkw kam nach dem Zusammenstoß im Graben zu stehen. Sowohl der 86-jährige Pkw-Fahrer als auch die 82-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht. Die K89 war während der Bergung durch mehrere Ortsfeuerwehren und dem Einsatz von zwei Rettungswagen sowie des Rettungshubschraubers voll gesperrt.

PSt Wangerland Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Flucht

VU-Ort: 26434 Wangerland, Jeversche Straße, Höhe Sonnen-Apotheke VU-Zeit: 18.042019, ca. 17:15 Uhr

Sachverhalt: Die als Fußgängerin neben ihren auf der Jeverschen Straße Richtung Ortsmitte geparkten Pkw tretende 02 wurde von dem aus Richtung Oldorf kommenden Pkw 01, vermutlich mit dem Außenspiegel am Arm erfasst und stürzte dadurch zu Boden.

Die Fahrzeugführerin von 01 hielt nach dem Unfall zunächst an und kümmerte sich um die am Boden liegende 02. Nachdem sie dieser aufgeholfen hatte, setzte 01 ihre Fahrt fort ohne Angaben zu ihrer Person zu machen.

02 erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pkw von 01 Verletzungen am Arm.

Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen hellgrauen Kleinwagen aus Friesland gehandelt haben. Geführt wurde dieser von einer älteren, grauhaarigen Dame. Zur Klärung des Sachverhaltes und Ermittlung der unfallflüchtigen Fahrzeugführerin bittet die PSt. Wangerland unter Tel. 04463-269 um sachdienliche Hinweise. Zur Unfallzeit hielt am Unfallort auch ein Kradfahrer an, der demzufolge auch Angaben zum Sachverhalt machen kann. Speziell dieser wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wangerland. Am 18.04.2019, um 23.15 Uhr, befährt eine 17jährige Zweiradfahrerin (Roller) in Oldorf die Neuwarfer Straße. Hier verliert sie aus bislang unerklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und landet in einer Hecke. Bei Eintreffen der Polizei war die schwer verletzte Fahrzeugführerin bereits ins Krankenhaus gebracht worden. Dort verbleibt sie zur Beobachtung. Am Fahrzeug entsteht leichter Sachschaden.

Schortens/Grafschaft. Am 19.04.2019, um 08.54 Uhr, kommt es im Schortenser Stadtteil Grafschaft zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad- und einem PKW-Fahrer. Der 57jährige Kraftfahrzeugführer war die Sillensteder Straße aus Richtung Sillenstede kommend zum Einmündungsbereich der Accumer Straße gefahren. Hier übersieht er den von rechts auf dem bevorrechtigten Radweg fahrenden 49-jährigen Fahrradfahrer, der um einen Zusammenstoß zu vermeiden stark abbremsen muss und stürzt. Dabei verletzt er sich am Arm. Zur weiteren Abklärung wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht.

Schortens.Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen kommt es auf der alten B210 zu einer Kontrolle eines 22jährigen Fahrzeugführers. Dieser war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern wies bei einer näheren Überprüfung auch motorische Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, wie auch die Suche nach mitgeführtem Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Jever. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Schützenhofstraße, in Höhe der Störtebekerstraße, ein Holzzaun beschädigt sowie eine braune Biotonne entwendet. Zeugen, die in dem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, bzw. über den Verbleib der Biotonne Auskunft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr Sande. Am Sonntagnachmittag, den 21.04.2019, gegen 16.30 Uhr, beobachteten Zeugen wie eine männliche Person im Bereich von Neustadtgödens, an der B436, versuchte auf ein Fahrrad aufzusteigen und dieses zu benutzen. Das anschließende und zeitweise benutzen des Zweirads endete nach kurzer Fahrt in einem angrenzenden Graben. Ohne Verletzungen aber mit einem Atemalkoholwert von 2.51% wurde die männliche Person für eine Blutprobe der Dienststelle zugeführt.

Nicht genehmigte Feuer Wangerland/Jever. Am 20.04.2019, abends, wurden zwei Brauchtumsfeuer ohne Genehmigung abgebrannt. Durch den Funkenflug geriet ein in der Nähe stehender Baum in Flammen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Wiarden gelöscht werden. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Bei einem weiteren Osterfeuer, am Samstagnachmittag, im Wangerland, am Funnenser Neuendeich, wurde ein nicht genehmigtes Osterfeuer abgebrannt. Das Feuer griff auf eine Strohböschung über, so dass die Freiwillige Feuerwehr hier eingreifen musste.

Und auch in Jever, an der Jeverschen Straße, wurde am selben Abend ein vermutlich nicht genehmigtes Feuer abgebrannt. Die Stadt Jever wurde für weitere Maßnahmen darüber in Kenntnis gesetzt.

Hilfeleistung Wangerland. Am 21.04.2019, um 13.50 Uhr, werden durch den Deichschäfer mehrere Rehe gemeldet, die sich bei auflaufendem Wasser noch im Watt befinden. Aufgrund zahlreicher Touristen und regem Fahrzeugverkehr würden diese sich nicht an Land "trauen". Mithilfe der Wasserrettung der Freiwilligen Feuerwehr und dem DLRG konnten die Tiere wieder in Richtung Land getrieben werden.

Fahren unter Drogeneinfluss Jever. Am Samstagnachmittag wurde im Rahmen einer Kontrolle in Jever in der Schützenhofstraße ein Fahrzeugführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobenentnahme erfolgte in der Dienststelle. Eine Untersagung der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs für 24 Stunden wurde ausgesprochen.

