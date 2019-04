POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven vom 19.04 - 22.04.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfallflucht / Halter des beschädigten Fahrzeugs wird gesucht

Am Freitag, den 19.04.2019, meldet sich eine Verkehrsteilnehmerin auf der Dienststelle und zeigt einen Verkehrsunfall an. Sie habe am Donnerstag, den 18.04.2019 gegen 19:00 Uhr, einen silberfarbenen Volvo, älteren Modells, beim Einparken an der hinteren rechten Stoßstange auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Marktstraße beschädigt. Die Fahrerin begibt sich danach in das nahegelegene Restaurant, um dort nach dem Besitzer des Fahrzeugs zu fragen. Diese Nachfrage verläuft aber negativ. Als die Fahrerin zum Parkplatz zurückkehrt, ist der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Gesucht wird der Besitzer des genannten grauen Volvo mit dem Kennzeichenfragment FRI-XX ???.

Einbruch in den Kellerraum eines Einfamilienhauses

Am frühen Samstagmorgen verschaffen sich unbekannte Täter in der Straße Ebkeriege Zugang zu einem verschlossenen Wintergarten. Aus dem Wintergarten wird eine Geldbörse und ein Smartphone entwendet. Aus einem Kellerraum des angrenzenden Einfamilienhauses wird ein goldfarbener Tresor entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Brand von Altpapier-/Glascontainern

Am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, wird der Polizei ein Brand von Altpapier- und Glascontainern auf einem dortigen Sammelplatz in der Preußenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stehen die insgesamt zehn Container bereits in Vollbrand und werden durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. Hinweise zu den möglichen Tätern konnten bisher nicht erlangt werden.

Einbruch in Restaurant

Am späten Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter in der Werftstraße über ein gekipptes Fenster Zugang zu einem Getränkeraum eines angrenzenden, noch geöffneten, Restaurants. Aus dem Getränkeraum wurden mehrere Weinflaschen entwendet. Ein Teil der Weinflaschen sind auf der Flucht der unbekannten Täter zu Bruch gegangen.

Einbruch in Apotheke

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffen sich unbekannte Täter nach vorheriger Entwendung einer Überwachungskamera Zutritt zu einer Apotheke in der Flutstraße. Es werden mehrere Schubläden und Schränke geöffnet und durchsucht. Aus einem Tresor werden die Tageseinnahmen durch die unbekannten Täter entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, gegen 13:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und Motorradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Ostfriesenstraße in nördlicher Richtung. Bei der Einmündung zur Helderei muss der Pkw Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende 28 jährige Motorradfahrer kann nicht mehr kontrolliert abbremsen, kommt zu Sturz und prallt auf den stehenden Pkw auf. Der Motorradfahrer wird dabei auf dem Boden liegend unter seinem Motorrad eingeklemmt. Dabei erleidet dieser eine Verletzung am Bein und wird zur weiteren Behandlung in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Die Unfallstelle muss kurzfristig aufgrund der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die 51 jährige Pkw Fahrerin bleibt unverletzt.

