Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Brand in Schortens - Einsatz eines Gasbrenners mit Folgen - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Wie die Polizei bereits in ihrer Erstmeldung mitteilte, kam es am Mittwochnachmittag, 17.04.2019, in der Straße Am Garten zu einem Brand. Die heutigen Brandursachenermittlungen bestätigten die ersten Informationen, dass Auslöser des Dachstuhlbrands der vorherige Einsatz eines Gasbrenners war, der eigentlich Unkraut vernichten sollte.

Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte konnte die sich noch im Einfamilienhaus befindlichen 81-jährige Bewohnerin herausholen, außerdem den Hund. Ebenso wurde der 75-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt noch im Garten befand, aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Die Seniorin, die offenbar durch Rauchgase leichte Verletzungen erlitt, wurde durch Ersthelfer versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die beiden Senioren und der Hund kommen bei Angehörigen unter; die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

