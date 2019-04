Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigen einen Bagger in Zetel indem sie alle Fahrzeugscheiben zerstören - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Bislang unbekannte Täter warfen am Dienstag, 16.04.2019, in der Zeit von 12 - 18 Uhr bei einem Bagger alle Scheiben ein. Das Fahrzeug stand auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Nähe eines Hofes, zwischen Altmühlweg /Klein-Schweinebrück und Neuenburger Straße.

Alle Scheiben wurden gänzlich zerstört. Nach jetzigem Sachstand wurden Schuttsteine genutzt, die bei der Tatortaufnahme gefunden wurden.

Mögliche Zeugen, die an dem Tag in dem Bereich verdächtige Personen oder anderweitig Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell