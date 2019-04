Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 17.04.2019

Nachtrag

Wilhelmshaven (ots)

Brand eines Einfamilienhauses

Schortens. Am 17.04.2019, um 15.39 Uhr, wird fernmündlich eine starke Rauchentwicklung für den Bereich der Straße Am Garten in 26419 Schortens festgestellt und über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr gemeldet. Durch sofort eingesetzte Funkstreifenwagen wird die Meldung bestätigt. Nach ersten Ermittlungen entfernte der 75jährige Bewohner der dortigen Anschrift Unkraut mit Hilfe eines Gasbrenners. Dabei geriet die an der Terrasse stehende Thujahecke in Flammen. Von dieser griffen die Flammen über die hölzerne Einfassung der Terrasse auf das Dach des Wohnhauses über. Der Bewohner versuchte noch das Feuer selbständig zu löschen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl jedoch bereits in Flammen. Diese evakuierte den männlichen Bewohner sofort aus dem Gefahrenbereich und rettete die im Haus aufhältige Ehefrau, sowie deren Hund vor den Flammen. Beide Personen wurden durch Glück nur leicht verletzt. Konkrete Gefahren für Anwohner und nebenstehende Häuser bestand zu keinem Zeitpunkt. Durch den Brand und das Löschwasser ist das Haus zurzeit unbewohnbar. Eine Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

