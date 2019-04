Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - offenbar alkoholisiert und zu schnell

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am späten Dienstagabend, 16.04.2019, kam es gegen 23:10 Uhr auf der Sillensteder Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 22-Jähriger mit einem Pkw VW die Sillensteder Straße aus Fedderwarden kommend in Richtung Sillenstede und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Durch die Drehbewegung kam der Pkw mit der vorderen linken Fahrzeugseite auf dem Feld auf, schleuderte zur Seite und blieb danach auf dem Dach liegen. Die Berme sowie ein gespannter Draht (Zaun) sind beschädigt worden. Zwei der drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt (der Fahrzeugführer und ein 23-jähriger Mitfahrer). Von dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme genommen, der Pkw musste abgeschleppt werden und der Führerschein wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell