Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vorfahrtsmissachtung in Sande - Fahrer eines Pedelec leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Sande. Am Dienstagmorgen, 16.04.2019, wurde um 07.20 Uhr ein 51-Jähriger Fahrer eines Pedelec bei einem Unfall verletzt. Der 51-Jährige befuhr an dem Morgen den Oldenburger Damm aus Zetel kommend in Richtung Sande. Zur Unfallzeit befuhr parallel eine 46-Jährige Pkw-Fahrerin die Fahrbahn, bog nach rechts in die Bahnhofstraße ab und übersah offensichtlich den 51-Jährigen, der eine Kollision nur durch eine Notbremsung verhindern konnte. Er stürzte und verletzte sich dabei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell