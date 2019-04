Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 06.04.2019/10:45 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Fahrzeugaufbruch mit Täterfestnahme

Schwäbisch Gmünd - Betrunken gefahren und PKW überschlagen

Am Freitag gegen 20:47 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Fahrer eines Ford C-Max die K 3279 von Bargau nach Bettringen. In einer leichten Linkskurve kommt er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und seiner starken Alkoholisierung ins Schleudern und danach nach links von der Straße ab. Neben der Straße überschlug sich dann der Ford. Bei dem Unfall wurden sowohl der Unfallfahrer, als auch sein 36 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss jetzt mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Ellwangen/BAB7 - Erschrocken und in die Mittelleitplanke gefahren

Am Samstag gegen 00:25 Uhr befuhr eine 21 Jahre alte Dame mit ihrem Citroen die A7 von Feuchtwangen her kommend in Richtung Ulm. Auf zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen nimmt sie am rechten Fahrbahnrand vermutlich ein Tier wahr, erschrickt hierbei so stark, dass sie ruckartig nach links lenkt und in die dortige Mittelleitplanke fährt. Der Citroen kommt dadurch ins Schleudern und prallt über beide Fahrstreifen zurück und bleibt auf dem Seitenstreifen liegen. Die junge Dame wird hierbei leicht verletzt. An dem Citroen entstand Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Aufgrund der Unfallzeit kommt es zum Glück nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Schwäbisch Gmünd - Transporter geknackt-Täter festgenommen

Am Samstag gegen 04:35 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Anwohner darüber informiert, dass an abgestellten Transportern an einem Baumarkt in der Graf-von-Soden-Straße in Schwäbisch Gmünd die Alarmanlage angegangen sei. Als die Streifen vor Ort waren, konnten drei junge Männer festgenommen werden, die in den Transporter eingedrungen waren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. Alle drei Personen sind derzeit noch im Gewahrsam der Polizei.

