Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Waiblingen (ots)

Korb: Auffahrunfall

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Freitag gegen 10 Uhr die Waiblinger Straße. Vor einem Zebrastreifen übersah er das Stoppen des vorausfahrenden Verkehrs und schob beim Unfall ein Porsche auf einen Pkw Opel auf. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 12:50 Uhr streife am Freitag ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Toyota in der Lutherstraße. Anschließend fuhr den Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden am Toyota (rund 1500 Euro) zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell