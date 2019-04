Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ladung unzureichend gesichert, eingeschlagene Scheibe, Diebstahl von Roboter, Unfall mit fünf Verletzten

Aalen (ots)

Aalen: Ladung unzureichend gesichert

Gegen 10.40 Uhr am Freitagvormittag stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen in der Friedrichstraße einen Pkw VW, da der Fahrer während der Fahrt sein Handy benutzt hatte. Bei der Kontrolle des 49-Jährigen und seines Fahrzeuges wurde festgestellt, dass auf der Ladefläche des Fahrzeuges diverses Schüttgut ungesichert aufgeladen war und eine gefüllte Gasflasche lediglich mit einer Kette gesichert war. Der 49-Jährige wird nun wegen Telefonierens während der Fahrt und einem Verstoß gegen die Ladungssicherung von Gefahrgut zur Anzeige gebracht.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Daimlerstraße übersah ein 46-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw Peugeot eines 40-Jährigen und streifte das Fahrzeug mit seinem Pkw Toyota.

Leinzell: Heckscheibe eingeschlagen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlug ein Unbekannter an einem Pkw Audi A4, der in der Berggartenstraße geparkt war, die Heckscheibe ein, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Gegen 4 Uhr schlugen die Hunde des Fahrzeugbesitzers an, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Beschädigung um diese Zeit entstand. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

Heubach: Rasenroboter entwendet

Ein grüner Rasenroboter der Marke Stihl Viking MI 422.1 im Wert von rund 1300 Euro, wurde in zwischen Donnerstag und Freitagmorgen aus einem Garten in der Straße Am Lerchenrein entwendet. Der Roboter war an der Ladestation angedockt und konnte von dort wohl einfach mitgenommen werden. Hinweise auf den Verbleib des entwendeten Rasenmähers oder den Täter nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Lorch: Leichtsinnig

Ein Zeuge verständigte am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Polizei, nachdem er am Bahnhof Lorch auf den Gleisen eine Person gesehen hatte. Sicherheitshalber wurde der Bahnverkehr gesperrt. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnten vier junge Männer antreffen, von denen ein 18-Jähriger auch zugab auf den Gleisen gewesen zu sein, um ein Foto zu machen. Der Bahnverkehr wurde rund 10 Minuten später wieder freigegeben.

Schwäbisch Gmünd: Fünf Verletzte nach Unfall

An der Ausfahrt Gmünd-West von der B29 ereignete sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem sich fünf Personen verletzten. Ein 83-Jähriger verließ gegen 13 Uhr mit seinem Golf die B29 und fuhr anschließend in die K3268 in Richtung Großdeinbach ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Mercedes, dessen 19 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Straße wurde hierdurch blockiert. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigung der Fahrbahn war diese mit Stand 14.45 Uhr immer noch gesperrt. Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungswagenbesatzungen versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Der Fahrer im Golf verletzte sich leicht, seine 79 Jahre alte Beifahrerin schwer. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Eine 15-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt, eine weitere Person im Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt.

