Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Feuer in Betreungseinrichtung

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Als ein 81-jähriger BMW-Lenker am Donnerstag gegen 17.10 Uhr die Ulmer Straße in Richtung Südrampe der Hochbrücke befuhr, wollte er nach der Abzweigung Marienstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen dort fahrenden 47-jährigen Smart-Lenker. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Auffahrunfälle

Aalen: Einen Schaden von ca. 3500 Euro verursachte ein 48-jähriger Skoda-Lenker, als er am Donnerstag gegen 15.30 Uhr am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Willy-Brandt-Straße auf eine vorausfahrende 28-jährige VW-Lenkerin auffuhr. Aalen-Oberalfingen: Am Donnerstag befuhr eine 51-jährige Alfa-Lenkerin gegen 11.30 Uhr die L 1029 in Richtung B 29. Als sie nach links in Richtung Goldshöfe abbiegen wollte, fuhr eine nachfolgende 25-jährige Opel-Lenkerin aus Unachtsamkeit auf. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lauchheim: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße kollidierte eine 26-jährige Skoda-Lenkerin am Donnerstag gegen 15 Uhr beim Rückwärtsausparken mit einem vorbeifahrenden 73-jährigen VW-Lenker. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 7500 Euro.

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der L 1080 war ein von Hohenstadt in Richtung Abtsgmünd fahrender 32-jähriger Audi-Lenker am Donnerstag gegen 15 Uhr durch überhöhte Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, wo er gegen eine Hinweistafel fuhr, bevor er in einem Acker zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Neuler: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend eine 30-jährige VW-Lenkerin, als sie die L 1075 von Bronnen in Richtung Abtsgmünd befuhr. Das Reh wurde dadurch getötet. Am Fahrzeug war ein Schaden von ca. 5000 Euro entstanden.

Adelmannsfelden: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag in der Hauptstraße beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw Citroen an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Unfall aus Unachtsamkeit

Als eine 69-jährige Mazda-Lenkerin am Donnerstag gegen 17.20 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt in die Siemensstraße einfuhr, touchierte sie einen am Straßenrand geparkten Pkw Opel. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Am Donnerstagnachmittag wurde festgestellt, dass versucht worden war, die Eingangstüre einer Gaststätte in der Ledergasse aufzuhebeln, was dem Einbrecher jedoch misslang. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Donnerstag wollte ein 59-jähriger Suzuki-Lenker gegen 14.30 Uhr rückwärts in eine Parklücke der Wilhelmstraße einparken. Dabei kollidierte er mit dem dahinter haltenden 69-jährigen Audi-Lenker, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro entstanden ist.

Heuchlingen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagvormittag wollte ein 88-jähriger Opel-Lenker gegen 9 Uhr von der Küferstraße nach rechts in die Neue Mögglinger Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 36-jährigen Nissan-Lenkers. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Lorch: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend zu einer Betreuungseinrichtung nach Vogelhof aus. Dort hatte ein Bewohner in seinem Zimmer vermutlich gezündelt und dadurch einen Rucksack mit Kleidungsstücken angesteckt. Dieser geriet in Brand, wobei sich das Feuer auf die Zimmertüre und Mobiliar ausbreitete. Ein Betreuer wurde durch den Rauchmelder auf die Situation aufmerksam und löschte das Feuer, sodass eine weitere Ausbreitung auf das Gebäude verhindert wurde. Er zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde ambulant versorgt. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

