Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener Autofahrer - Vandalismus - Trickdiebstahl

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Nach Unfall geflüchtet

Ein 57-jähriger VW-Fahrer bog am Mittwoch gegen 19 Uhr von der Wielandstraße nach links in die Hölderlinstraße ein. Wegen Gegenverkehr musste er auf der schmalen Straße rückwärts rangieren und beschädigte dabei ein geparktes Auto. Der Autofahrer flüchtete hierauf, konnte jedoch später von der Polizei im Rahmen einer Fahndung in der Grüntorstraße festgestellt werden. Der Mann saß mit etwa 1,6 Promille am Steuer, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

Schorndorf: Glastür beschädigt

Eine Eingangstüre eines Firmengebäudes in der Lutherstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag beschädigt. Das Sicherheitsglas der Türe, die auch mit einer zuckerhaltigen Substanz besudelt wurde, wies am Donnerstagmorgen einen Riss auf, der gewaltsam verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Trickdiebstahl

Eine 31-jährige Frau hob am Donnerstagvormittag in der Fronackerstraße auf ihrer Bank Bargeld ab und wurde danach bei der Querspange von zwei russisch sprechenden Frauen angesprochen. Thematisch ging es wohl um Beten, Aberglaube und Heilungen. Die Gespräche wurden Am Stadtgraben intensiviert. Dort wurde die 31-Jährige wohl abgelenkt, sodass die beiden Diebinnen unbemerkt über 300 Euro aus einer Handtasche entwenden konnten.

Von den beiden Diebinnen liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1. ca. 150cm groß, dick, ca. 70-75 Jahre alt,welliges grau/weißes kurzes Haar, Muttermal an rechter Oberlippe, helle altersentsprechende Haut, trug hell-beige Jacke mit abgestepptem Würfelmuster, dunkelbraune Tasche

2. ca. 170cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, hell blondiertes Haar mit dunklem Haaransatz, Pferdeschwanz, führte schwarze Handtasche mit sich, trug weiße Steppjacke und Jeans

Sachdienliche Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen wird von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell