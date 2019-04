Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Aus zwei gegenüberliegenden Parkplätzen in der Worthingtonstraße wollten am Donnerstag um 09:45 Uhr zwei PKW-Lenker gleichzeitig ausparken. Hierbei prallten der Golf einer 39-Jährigen und der Skoda eines 35-Jährigen aufeinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Kreßberg: Mit Wildschwein zusammen gestoßen

Mit einem Wildschwein stieß eine 19-jährige Lenkerin eines VW Golf zusammen. Der Unfall ereignete sich auf der L1066 zwischen Crailsheim und Mariäkappel auf Höhe des dortigen Rastplatzes. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Schwein rannte nach dem Unfall in den Wald.

Gaildorf: Rettungswagen gestreift

Am Donnerstag um 14:30 Uhr wollte ein 72-Jähriger mit seinem VW Tiguan in der Gerhard-Hauptmann-Straße auf eine Hofeinfahrt einbiegen. Hierbei streifte der VW einen Rettungswagen, welcher am Straßenrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

