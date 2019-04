Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Einbruch

Aalen (ots)

Westhausen: Fahranfänger bei Unfall leicht verletzt

Ein 18-Jähriger zog sich bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr ereignete, glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Fahranfänger befuhr mit seinem Pkw VW die Badstraße zwischen Westerhofen und Westhausen. Wegen eines Fahrfehlers des 18-Jährigen kam das Fahrzeug zunächst auf den unbefestigten Seitenstreifen, fuhr nach rechts und wieder nach links, ehe es sich an der angrenzenden Böschung überschlug und in einem Acker liegen blieb. Der junge Mann wurde an Ort und Stelle ärztlich behandelt; der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Aalen: Parkrempler

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 70-Jähriger am Donnerstagvormittag verursachte, als er gegen 10.20 Uhr mit seinem Pkw VW einen im Parkhaus Mercatura abgestellten Pkw BMW beschädigte.

Aalen: Bei Diebstahl ertappt

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, am Mittwochabend in zwei Bekleidungsgeschäften im Mercatura Gegenstände entwendet zu haben. Der mutmaßliche Dieb konnte im Zuge der Fahndung von Beamten des Polizeireviers Aalen im Nördlichen Stadtgraben vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder auf die Straße entlassen.

Aalen: 3000 Euro Sachschaden

Rückwärts fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw Seat am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr von einem Parkplatz kommend, auf die Curfeßstraße ein. Dabei streifte er den entgegenkommenden Pkw BMW eines 56-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: In Wohnung eingebrochen

Zwischen 7.30 Uhr und 9.20 Uhr am Donnerstagmorgen drangen Unbekannte über die offene Eingangstüre in ein Mehrfamilienhaus in der Ziegelstraße ein. Den Tätern gelang es, eine Wohnungstüre zu öffnen. Dort durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen und entwendeten daraus, einer ersten Übersicht zufolge, eine Spielkonsole, einen PC und einen Koffer, in dem sich Schmuckstücke befanden. Über den Wert der entwendeten Gegenstände können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen wurde zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr der Pkw Toyota einer 55-Jährigen von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Pkw war in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Stelzenbach abgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Gegen Poller gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochnachmittag ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Kurz nach 15.30 Uhr fuhr eine 83-Jährige mit ihrem Pkw Alfa Romeo auf der Neuen Nördlinger Straße gegen einen Poller, der auf der dortigen Verkehrsinsel aufgestellt ist.

Lorch: Trickdiebin nutzt Hilfsbereitschaft aus

Gegen 12.30 Uhr am Mittwochmittag saß ein 74-Jähriger in seinem Fahrzeug, das in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Eine ihm unbekannte Frau öffnete die Beifahrertüre, beugte sich in den Pkw und hielt dem Mann en Schreiben vor, auf dem um eine Spende für Schwerbehinderte gebeten wurde. Der hilfsbereite Mann zückte seinen Geldbeutel und gab der Frau einen 5-Euro-Schein. Anschließend unterschrieb er auf der Kladde, welche ihm die Trickdiebin entgegen streckte. "Äußerst dankbar" umarmte die Frau den 74-Jährigen und ging dann in unbekannte Richtung davon. Erst am nächsten Morgen stellte der Mann fest, dass seine goldene Halskette und sein Ehering, der ebenfalls aus Gold ist, verschwunden waren. Die mutmaßliche Täterin ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und hat schulterlange dunkle Haare. Die Frau mit dunklem Teint sprach offenbar nur gebrochen Deutsch. Hinweise auf die Unbekannte, bzw. den Verbleib der entwendeten Schmuckstücke nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von der Landesstraße 1160 zwischen Degenfeld und Weiler fuhr eine 22-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw Kia in eine Haltebucht am Fahrbahnrand. Als sie kurze Zeit später wieder in den fließenden Verkehr einfuhr, erkannte eine 24-Jährige, welche mit ihrem Pkw Opel angefahren kam, die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 22-Jährigen auf. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 16000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrszeichen umgefahren

Mit seinem Pkw Audi A6 fuhr ein 53-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Goethestraße ein. Dabei übersah er ein Verkehrszeichen und fuhr dagegen. Das Schild brach infolge des Unfalls komplett ab, wodurch ein Schaden von rund 1200 Euro entstand.

