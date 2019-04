POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall nach Überholvorgang - Zeugen gesucht - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Wildunfall

Eine 28 Jahre alte Seat-Lenkerin war am Mittwoch um etwa 20:15 auf der K2654 von Waldtann in Richtung Gerabronn unterwegs. Als ein Reh versuchte die Fahrbahn zu kreuzen, erfasste der Seat das Tier. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Das Reh verschwand nach dem Unfall im Wald.

Satteldorf: Aufgefahren

Ein 20-jähriger Mercedes-Lenker musste sein Fahrzeug an der Einmündung von der Industriestraße zur B290 anhalten. Eine dahinter fahrende VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden von etwa 2.100 Euro.

Crailsheim: Beim Ausparken Auto angefahren

Eine 85 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte am Mittwoch kurz vor 12:00 Uhr in der Haller Straße rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei den VW Polo einer 68-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 46-jähriger Ford Focus-Fahrer befuhr am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr die Stuttgarter Straße. An der Einmündung in die Dr.-Max-Bühler-Straße musste der Ford-Fahrer zunächst anhalten. Ein nachfolgender 62-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Rinderbachweg

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch um kurz vor 18:30 Uhr an der Kreuzung Rinderbachweg / Damaschkestraße. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer befuhr den Rinderbachweg in Richtung Stuttgarter Straße. Zeitgleich fuhr ein 83-jähriger bevorrechtigter VW Golf-Lenker von der Damaschkestraße in den Rinderbachweg ein. Der LKW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Unfall nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem PKW BMW die Bundesstraße 19 von Laufen in Richtung Sulzbach. Kurz vor der Abzweigung Freihöfle scherte der BMW-Fahrer aus, um einen vorausfahrenden PKW und einen LKW zu überholen. Während des Überholvorganges kam dem BMW-Lenker ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Ihm gelang es gerade noch unmittelbar vor dem stark abbremsenden LKW nach rechts einzuscheren. Im Anschluss verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW prallte zunächst rechtsseitig gegen eine Böschungsmauer. Von dieser wurde der PKW abgewiesen, schleuderte quer über die Bundesstraße und fuhr linksseitig eine Böschung in Richtung Kocherufer hinunter. Kurz vor dem Kocher kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der BMW, an welchem ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, musste anschließend mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden PKW sich mit der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Auf Vordermann aufgefahren

Ein 45-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr am Mittwoch um 16:30 Uhr die Johanniter Straße in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Einfahrt zu einem dortigen Parkhaus bremste der 45-Jährige sein Fahrzeug ab, um in dieses Parkhaus einfahren zu können. Ein nachfolgender 25-jähriger Lenker eines Mercedes Citan bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

