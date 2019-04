Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 06.04.2019/10:45 Uhr - 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gerabronn - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 18:32 Uhr wollte ein 31 Jahre alter Lenker eines Audis in Gerabronn auf Höhe des dortigen Penny Marktes von einem Feldweg in die L 1037 einbiegen. Hierbei übersah er den Fiat einer 23 Jahre alten jungen Frau und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell