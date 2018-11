POL-PDKL: Unfallflucht direkt vor dem Verbandsgemeinde-Gebäude

Meisenheim (ots) -

Gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges ist am Mittwoch ein Verkehrsteilnehmer gefahren und anschließend geflüchtet. Das beschädigte Fahrzeug stand um 17:35 Uhr auf dem Parkstreifen direkt vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde-Verwaltung in der Straße Obertor. Der Unfall-Fahrer muss äußerst rechts gefahren sein, gegebenenfalls weil er Gegenverkehr hatte. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon-Nummer 06382 9110.

