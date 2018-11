POL-PDKL: L 386 Rockenhausen - Dörrmoschel kurzeitige Sperrungen am Wochenende

Rockenhausen (ots) - Am Samstag, 24.11. gegen 13.00 Uhr und am Sonntag, 25.11. gegen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr wird die L 386 zwischen Rockenhausen und Dörrmoschel kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt zum Transport von Flügeln und Turmteile zum Windpark Imsweiler. Die Transporte werden mit Selbstladern durchgeführt. Diese können die Ladung bewegen und so die kurvenreiche Straße bewältigen. Die Transporte sind bis zu 62 Meter lang, haben Überbreite und können bis zu 100 Tonnen wiegen. Die Transporte beginnen am Umladeplatz Höhe Umspannwerk und verlaufen über die L 386 bis kurz vor Dörrmoschel, wo nach links in den Wirtschaftsweg zum Windpark Imsweiler eingebogen wird. Ein Transport dauert ca. eine Stunde, abhängig von den auftretenden Schwierigkeiten vor Ort. Während dieser Zeit wird die L 386 in diesem Bereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

