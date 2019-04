Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis - Stand: 06.04.2019/10:45 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Alfdorf - Betrunken Unfall gebaut

Am Freitag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 56 Jahre alter Lenker in Alfdorf den Strutweg mit seinem Mercedes. Während seiner Fahrt kam er zu weit nach rechts und streifte dort einen geparkten Audi und beschädigte dessen Kotflügel. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten dann feststellen, dass der Mercedesfahrer deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Nun erwartet ihn eine empfindliche Strafe.

Fellbach - Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Am Samstag gegen 01:23 Uhr fiel einer Streife in Fellbach in der Max-Eyth-Straße ein Mercedes auf, welcher mit Warnblinkanlage fuhr. Als der 19 Jahre alte PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er zunächst, konnte jedoch kurz darauf angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war und zudem erheblich betrunken war. Bei der Überprüfung des Autos konnten zudem zahlreiche Beschädigungen festgestellt werden. Wie sich herausstellte hatte der Betrunkene schon in der Johann-Schwarz-Straße einen Unfall gebaut und war einfach weiter gefahren. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird nun zur Anzeige gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell