POL-EU: Nach Sturz ins Krankenhaus

53879 Euskirchen (ots) - Ein Grillabend einer Firma in der Straße An der Vogelrute endete für einen 27-jährigen Mann im Krankenhaus. Der Mann war auf einen Stapel Paletten geklettert. Dabei rutschte er ab und stürzte zu Boden. Er erlitt eine schwere Verletzung am Bein. Der Mann kam nach der Versorgung durch einen Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus.

