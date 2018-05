POL-EU: 71 Packungen Pistazien eingesteckt

53879 Euskirchen (ots) - Ungewöhnliches Diebesgut: Eine unbekannte Frau stahl am Freitag (17.03 Uhr) aus einem Aldi in der Georgstraße 71 Packungen Pistazien. Wie auf den Überwachungskameras zu sehen war, kippte die Frau kartonweise abgepackte Pistazien in eine Plastiktasche. Die Tasche deckte sie danach zusätzlich mit einer Jacke ab. Nach dem die Frau den Kassenbereich ohne Zahlung der Lebensmittel passiert hatte, stellte sie plötzlich die Tasche und ihre Jacke ab und verließ den Laden.

