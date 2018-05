POL-EU: Wieder "falsche Polizisten" am Telefon

53909 Zülpich (ots) - In und rund um Zülpich kam es am Wochenende zu "Fake"-Anrufen. Unbekannte Täter hatten sich gegenüber den Geschädigten als Polizeibeamte ausgegeben, um an private Daten zu kommen. Es sind bislang über 30 Fälle bekannt. Anzeigenerstatter werden erneut gebeten, nicht die Notrufnummer 110, sondern die Telefonvermittlung (02251 / 799-0) zu wählen.

