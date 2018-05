POL-EU: Betrunken an Streifenwagen vorbeigefahren

53879 Euskirchen (ots) - Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Sonntag (17.40 Uhr) im Bereich des Bahnhofs Euskirchen ein betrunkener Verkehrsteilnehmer auf. Der Mann (53) fuhr mit seinem Motorroller schwankend und in leichten Schlangenlinien am Streifenwagen vorbei. Die Beamten hielten den Mann an und konnten starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab 1,6 Promille.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell