POL-EU: Hungriger Dieb: Hamburgerfleisch gestohlen

53879 Euskirchen (ots) - Ein unbekannter Täter zog einen hölzernen Türrahmen aus einer Wand, um sich Zugang zu einem Lagerraum eines Restaurants am Rüdesheimer Ring zu verschaffen. Aus diesem Lagerraum wurden circa 50 Flaschen an Getränken und fünf Kilogramm Hamburgerfleisch entwendet. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich in der Nacht zum vergangenen Freitag.

