POL-EU: Zeugen meldeten hochgradig alkoholisierte Autofahrerin

53902 Bad Münstereifel-Nöthen (ots) - Mehreren Autofahrern fiel am Samstag (14.40 Uhr) eine Frau auf, die Schlangenlinien fuhr. Die Zeugen verständigten die Polizei. Auf der Landstraße 165 bog die 39-Jährige aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel nach rechts in einen dortigen Feldweg ab und blieb dort in einem Wiesenstück stehen. Im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder (7 und 9 Jahre alt). Bei Eintreffen der Beamten wurde die Frau aufgefordert, das Auto zu verlassen. Dabei musste sie sich am Auto abstützen, da sie hochgradig alkoholisiert war. Im Seitenfach der Fahrertür wurden zwei leere 0,2 Liter Vodka-Flaschen vorgefunden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,22 Promille.

