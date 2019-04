Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 40 junge Rinder "brachen" aus und weideten in benachbarten Gärten

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland. Am frühen Mittwochmorgen, 17.04.2019, wurde die Polizei gegen 05:45 Uhr in Jever alarmiert, weil Zwischen den Ortschaften Minsen und Förrien eine Herde Rinder "ausgebrochen" war, die auf der Stöterbekerstraße (K 87) lief. Ein Großteil der jungen Rinder befand sich bereits in benachbarten Gärten. Der Tierhalter konnte jedoch schnell ermittelt werden und fing seine Herde wieder ein. Verkehrsteilnehmer waren nicht gefährdet.

