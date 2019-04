Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Varel mit Folgen - Fahrer fuhr ohne Fahrerlaubnis und nutzte entwendete Kennzeichen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Mittwochmorgen, 17.04.2019, hielten Beamte gegen 09.40 Uhr in der Sielstraße einen 57-Jährigen aus Varel in einem PKW BMW an. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass sich an dem PKW entwendete Kennzeichen befanden, außerdem war das Fahrzeug weder versichert noch zugelassen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

Da der 57-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, untersagten die Beamten Kraftfahrzeuge zu führen und leiteten entsprechende Verfahren ein.

