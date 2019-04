Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Zeuge beobachtet einen Fahrraddiebstahl - die sofort alarmierte Polizei fahndete nach den beiden Tätern und hatte Erfolg - Eigentümer erhielt Fahrrad zurück

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagabend, 15.04.2019, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich zwei Personen gegen 19:30 Uhr an Fahrrad zu schaffen machten, dass in der Ebertstraße mit einem Kabelschloss gesichert war. Der Zeuge beschrieb bei seinem sofortigen Telefonat mit der Polizei die beiden Personen und deren Fluchtrichtung.

Außerdem konnte er die wichtige Ergänzung machen, dass einer der beiden Personen mit einem orangefarbigen Klappfahrrad am Tatort war, der andere Mann ohne, so dass beide nach der Tat mittels Zweirad flüchten konnten.

Durch die sofortige Alarmierung der Polizei und die gute Personenbeschreibung konnten beide beschriebenen Personen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Parkstraße angehalten und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten schließlich bei ihrer Überprüfung das entwendete Fahrrad zunächst sicher und leiteten gegen die beiden aus Wilhelmshaven kommenden 34-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

Das Fahrrad wurde bereits an den Eigentümer wieder ausgehändigt.

