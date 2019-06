Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Beim Ausparken Fußgänger übersehen

Hattingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, wollte ein 23-jähriger Hattinger mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Marxstraße rückwärts aus einer Parkbox fahren. Beim Rangieren übersah er eine 50-jährige Hattingerin, die sich hinter seinem Fahrzeug befand und es kam zum Zusammenstoß. Die Hattingerin verletzte sich dabei leicht am Fuß und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

