Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Anhänger gestohlen

Hattingen (ots)

Am Dienstagmittag stellte ein 62-jähriger Hattinger den Verlust seines Autoanhängers fest. Er stellte den Anhänger auf einem Gelände an der Nierenhofer Straße ab, hier sah er diesen zuletzt am Donnerstag (20.06.). Der Anhänger ist von der Marke Trebbiner Fahrzeug Fabrik und hat ein EN-Kennzeichen. Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine.

