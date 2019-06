Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Anwohner beobachtet Ladendiebe

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner der Hagener Straße zwei Personen, die ihm verdächtig vorkamen. Die beiden Personen (ein 48-jähriger Hagener und eine 34-jährige Hagenerin) betraten wiederholt einen Supermarkt an der Hagener Straße und platzierten scheinbar ihre Beute in einem nahegelegenen Waldstück. Die verständigte Polizei konnte das Diebespärchen zusammen mit der Beute feststellen. In den versteckten Koffern und Taschen konnte eine große Menge an Kosmetikprodukten, Tabak und Kleidung aufgefunden werden. Das Paar wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht.

