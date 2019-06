Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetaler- Einbruch in der Heinrichstraße

Ennepetal (ots)

Ein 45-jähriger Ennepetaler bemerkte den Einbruch als er am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, nach Hause kam. Einbrecher öffneten in seiner Abwesenheit gewaltsam ein Fenster seines Einfamilienhauses. Sie durchsuchten die Räume, Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

