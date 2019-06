Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots)

Am Montag, gegen 21:00 Uhr, fuhr eine 50-jährige Frau aus Radevormwald mit ihrem Honda auf der Beyenburger Straße in Richtung Schwelm. Im Bereich einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Sie verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 50-jährige deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Sie wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

