Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügerische Enkel, Bekannte oder Verwandte

Kaiserslautern (ots)

Mit dem sogenannten "Enkeltrick" haben Betrüger versucht, zwei Frauen in der Westpfalz hereinzulegen. Nicht immer geben sich die Täter als "Enkel" aus, manchmal auch als andere Familienangehörige oder Freunde aus früheren Zeiten - nach dem Motto: "Weißt du, wer dran ist? Kennst du mich noch?"...

Aus dem Kaiserslauterer Stadtgebiet meldete eine 76-jährige Dame, dass sie einen Anruf von einer unbekannten Frau erhalten habe. Diese habe sich als ihre Bekannte ausgegeben und um Geld gebeten. Die Anruferin behauptete, sie habe im Internet einen Porsche ersteigert und benötige nun Geld, um diesen zu bezahlen, da sie nicht genug auf ihrem Konto habe. Als die Seniorin im weiteren Verlauf des Gesprächs stutzig wurde und kritisch nachfragte, reagierte die vermeintliche Bekannte beleidigt und legte auf.

Als "entfernte Verwandte des verstorbenen Ehemanns" hat sich die Anruferin ausgegeben, die es bei einer Seniorin in der Verbandsgemeinde Meisenheim versucht hat. Die Unbekannte behauptete, dass sie verschnupft sei und ihre Stimme deshalb anders klinge als sonst. Sie würde gerade in Meisenheim beim Notar sitzen, weil sie sich in der Stadt ein Haus gekauft habe. Jetzt benötige sie noch dringend 500 Euro. Die angerufene 80-Jährige antwortete jedoch, dass sie kein Bargeld zu Hause habe und beendete das Telefonat. Erst nachdem die Frau später ihrer Tochter von diesem merkwürdigen Anruf erzählte, erkannte diese den versuchten Betrug und meldete ihn der Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

