Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügerischer Vermieter

Kaiserslautern (ots)

Wegen Betrugs ermittelt die Kripo gegen einen Mann aus dem Donnersbergkreis. Der 54-Jährige steht im Verdacht, eine Ferienwohnung in Kaiserslautern angemietet, diese als sein Eigentum ausgegeben und an ein junges Paar weitervermietet zu haben. Der Mann kassierte von dem Paar 1.000 Euro als "Kaution" - er selbst hat allerdings der rechtmäßigen Eigentümerin der Ferienwohnung (bislang) keine Miete bezahlt.

Der Betrug flog auf, als sich das Paar jetzt Hilfe suchend an die Polizei wandte. Nach Angaben der 27-jährigen Frau hatte sie im Internet das Miet-Angebot für die Wohnung gesehen und sich bei dem Anbieter gemeldet. Nachdem sie am Montag die möblierte Wohnung in Kaiserslautern besichtigt hatte, wurde am Mittwoch der Mietvertrag unterschrieben und die Kaution in bar bezahlt.

Weil dem Paar dann aber doch hinterher Zweifel kamen, fragte es bei der Polizei nach. Erste Ermittlungen ergaben, dass der angebliche Vermieter nicht nur einen falschen Namen angegeben hat, sondern die Wohnung auch gar nicht selbst besitzt. Von der "Untervermietung" erfuhr die rechtmäßige Eigentümerin erst von der Polizei. | cri

