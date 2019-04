Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

B 241 in Höhe der A 7, AS Northeim/West - Mittwoch, 3. April 2019, 08.30 Uhr

HÖCKELHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 08.30 Uhr kam es auf der B 241 in Höhe der Anschlussstelle Northeim/West zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro.

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin aus Kassel war auf der Autobahn in Richtung Hannover unterwegs. An der Anschlussstelle Northeim/West verlässt sie die A 7. Beim Einfahren auf die Bundesstraße in Richtung Northeim übersieht sie den von links nahenden Pkw eines 61 Jahre alten Moringers, der in Richtung Moringen unterwegs war.

Die beiden verunfallten Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der leicht verletzte Moringer suchte selbständig einen Arzt auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell