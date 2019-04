Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei löscht Müllsäcke

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei verständigt, weil mehrere Müllsäcke in der Reichswaldstraße brannten. Beim Eintreffen der Streife brannten zwei Müllsäcke, die an einem Zaun hingen. Daneben lagen noch weitere Müllsäcke, die bereits schmorten. Da die Feuerwehr noch nicht vor Ort war, löschten die eingesetzten Kolleg*innen das Feuer mit einem Feuerlöscher. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, wurde die Fläche jedoch nochmal nachgelöscht. Was den Brand auslöste, ist derzeit unklar. Verletzt wurde niemand.

