Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilferufe lösen Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Zeugen meldeten am frühen Donnerstagmorgen Hilferufe einer männlichen Person in einem Mehrfamilienhaus in der Pfaffstraße. Beim Eintreffen stellten die eingesetzten Kolleg*innen fest, dass die Wohnungstür offen stand. Im dunklen Flur konnten bereits zerstörtes Mobiliar und Glassplitter gesehen werden. In der besagten Wohnung hielten sich eine 36- Jährige und ein 40- Jähriger auf. Nach Aussagen der beiden tranken sie gemeinsam Alkohol, anschließend kam es zu Streitigkeiten, bei denen auch Gegenstände zertrümmert wurden. Da die Frau die Wohnung nicht verlassen wollte, habe der Mann laut um Hilfe gerufen. Die 36-Jährige erhielt einen Platzverweis.

