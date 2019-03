Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Stadtoldendorf - Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Hameln (ots)

Die Polizei Stadtoldendorf hat ein Fahrrad in Verwahrung genommen, welches bereits am Morgen des 06.03.19 in Stadtoldendorf an einem Geschäftshaus unverschlossen abgestellt aufgefunden wurde. Bei dem silbernen Damenrad mit tiefem Einstieg handelt es sich um ein sogenanntes Citybike des Herstellers "Pegasus" (Radgröße 26 Zoll).

Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich zwecks Übergabe mit der Polizei in Stadtoldendorf in Verbindung zu setzen (05532/90130).

