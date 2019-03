Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz

Bad Pyrmont (ots)

Am 06.03.19, gegen 15:00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei in Bad Pyrmont, mit, dass soeben ein Golf auf dessen Kennzeichen die Zulassungsstempel fehlen, den Parkplatz eines Supermarktes an der Grießemer Straße befahren habe. Von der eingesetzten Polizeistreife wurde auch ein 47-Jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem älteren Golf III angetroffen, der auf Vorhalt sofort zugab, dass sein Fahrzeug Ende letzten Jahres zwangsabgemeldet und entstempelt worden sei. Da er am heutigen Tage einkaufen müsse und seine Fahrgemeinschaft ihn habe "hängen" lassen, sei er ausnahmsweise noch einmal selbst gefahren. Gegen den Mann wird jetzt eine Strafanzeige geschrieben, die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt.

