Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Defekte Waschmaschine - Mann rutscht aus

Kaiserslautern (ots)

In einem Haus in der Hasenstraße war eine defekte Waschmaschine für den Sturz eines Mannes verantwortlich. Der 53- Jährige gab an, dass das Gerät schon seit längerer Zeit defekt sei und permanent Wasser verlieren würde. Deswegen sei auch die Treppe zum Keller verschmiert. Am Mittwochnachmittag passierte es dann: Der 53-Jährige rutschte auf der Treppe aus und verletzte sich hierbei leicht. Bereits vor zwei Wochen informierte er seine Vermieterin über den Missstand. Gegen sie wurde nun Anzeige erstattet.

