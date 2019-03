Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, Kirchstraße / Polizei sucht Unfallflüchtigen und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 28.02.19, verletzte sich in Bad Segeberg ein 39-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall. Gegen 15:30 Uhr ging er links auf dem rechten Gehweg in der Kirchstraße in Richtung Rathaus. Von hinten näherte sich ein Fahrzeug und berührte mit dem rechten Außenspiegel den linken Ellbogen des Fußgängers. Hierdurch verletzte dieser sich leicht. Der Pkw -Fahrer hielt daraufhin vor dem Rathaus an und forderte von dem Fußgänger 50 Euro, da dieser seinen Spiegel beschädigt hätte. Der Fußgänger, der geistig behindert ist, händigte das geforderte Geld - völlig überfordert mit der Situation - aus. Daraufhin fuhr der Pkw-Fahrer weiter, ohne dass die Personalien ausgetauscht wurden. Der Fußgänger erstattete am Abend in Begleitung seiner Betreuerin eine Anzeige bei der Polizei. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, 50-60 Jahre alt, Brillenträger. Eine Beschreibung des Pkw liegt nicht vor. Die Polizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfallverursacher und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 04551-8840 zu melden.

