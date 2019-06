Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Tankstelle

Wetter (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag fuhren Einbrecher schweres Geschütz auf, um in eine Tankstelle an der Vogelsanger Straße einzudringen. Sie brachen in die massive Außenwand des Tankstellengebäudes ein etwa 50 x 70 cm großes Loch. Den Tätern gelang es durch das Loch zu greifen und an die Tabakwaren zu gelangen, die in einem Regal an der Wand aufbewahrt wurden. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell