Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Herdecke (ots)

Am Sonntagnachmittag wollte ein 67-jähriger Herdecker seinen VW an der Stiftsstraße rückwärts in eine Parklücke einparken. Gerade als er zum Einparkvorgang ansetzte, überholte ihn ein 29-jähriger Mann aus Hagen mit seinem Fahrrad. Der Radfahrer versuchte rechts an dem VW vorbeizufahren und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Während der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenbesatzung, dass der Fahrradfahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Atemtest verlief positiv. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

