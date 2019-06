Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Radfahrer stürzt und verletzt sich

Herdecke (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 55-jähriger Bochumer auf der Straße Brauckmanns Knapp in Richtung Vaerstenberg. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Bochumer leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 55-Jährige alkoholisiert war, ein Test vor Ort verlief positiv. Der Bochumer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell