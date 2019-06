Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 06.06.2019

Ereignis: Motorradfahrer verursacht Unfall, Zeugen gesucht

Ort: Berndorf, L 26

Zeit: 05.06.2019, 08.30 Uhr

Der 37 Jahre alte Fahrer eines Kia Geländewagen fuhr mit seinem Gespann, er hatte einen Anhänger angebracht, auf der L 26 von Hillesheim in Richtung Wiesbaum. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein polnischer LKW. Hinter diesem war plötzlich ein Motorrad ausgeschwenkt. Um eine Kollision mit dem Zweirad zu vermeiden, zog der Mann aus dem Kreis Daun seinen SUV nach rechts und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Der Motorradfahrer, dieser war mit einem Tourenkrad, ähnlich einer Harley - Davidson unterwegs, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Laut Angaben habe die Person einen sehr auffälligen, leuchtend gelben, Helm getragen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Rollerfahrer bei Zusammenprall leicht verletzt

Ort: Mehren, Hauptstraße

Zeit: 05.06.2019, 16.51 Uhr

Ein 16-Jähriger aus der VG Daun befuhr die Steininger Straße in Richtung Hauptstraße. Dort war zur gleichen Zeit eine 60 Jahre alte Autofahrerin von Gillenfeld kommend in Richtung Daun unterwegs. Der junge Zweiradfahrer wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen und kollidierte mit dem PKW der Dame. Dabei verletzte er sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

