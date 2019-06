Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Schuppens

Weinsheim-Gondelsheim (ots)

Am 06.06.2019 gegen 01:40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Trier der Brand eines Holzschuppens in Weinsheim OT Gondelsheim gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohnhaus verhindern. Der Holzschuppen brannte jedoch vollständig nieder. Durch die Hitzeentwicklung barsten 2 Fenster des Wohnhauses. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Neben den alarmierten Feuerwehren aus Prüm, Niederprüm, Weinsheim und Gondelsheim waren auch Beamte der Polizeiinspektion Prüm im Einsatz. Brandursächlich könnte nach einer ersten Einschätzung ein Blitzeinschlag gewesen sein, da zum Zeitpunkt des Brandes ein Gewitter über die Region zog. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern jedoch noch an.

