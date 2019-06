Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Niersbach-Greverath (ots)

Am 05.06.2019 wollte die Fahrerin eines Ford Transit Custom gegen 12.55 h rückwärts von ihrem Grundstück in die Straße Zum Weißenstein einfahren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Ford Foccus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Fahrerin des Pkw am Hals leicht verletzt und ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 EUR.

